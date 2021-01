Il tatuaggio sopracciglia: cos’è e quanto dura?

Spesso avere cura delle proprie sopracciglia non è molto facile, in quanto ci si trova davanti a una situazione dove il pelo è rado, oppure dove le sopracciglia hanno delle forme irregolari e dei vuoti che anche con la matita risultano molto difficili da riempire.

In questi casi particolari è molto utile rivolgersi alla tecnica del tatuaggio, che permette di intervenire in maniera professionale e competente su una zona molto delicata.

Il tatuaggio alle sopracciglia

Nonostante questa procedura venga indicata con il nome di tatuaggio, essa non ha nulla a che vedere con i tatuaggi permanenti che vengono svolti su altre parti del corpo, in quanto anche se viene iniettato dell’inchiostro, l’effetto di questa tecnica non dura più di 18 mesi.

È proprio a tal proposito che si fa riferimento al tatuaggio alle sopracciglia (vedi Toni Belfatto) come micropigmentazione o trucco semipermanente.

La micropigmentazione

La micropigmentazione è una tecnica che si avvale di piccolissimi tratti che hanno come obiettivo quello di simulare il pelo, in modo da conferire un effetto naturale a questo tipo di trucco, e solitamente utilizza dei pigmenti estetici più assorbibili che variano in base alla carnagione e al colore delle sopracciglia.

Utilizzare questa tecnica non è così facile come può apparire in apparenza, e quindi è sempre meglio rivolgersi a personale qualificato certificato che non solo saprà attuare questa procedura con preparazione, ma conoscerà tutti i consigli e metodi che eviteranno l’insorgenza di conseguenze pericolose per la salute.

Come si svolge il trucco semipermanente alle sopracciglia

Questo tipo di intervento può essere effettuato solamente in seguito alla pulizia e alla definizione delle sopracciglia stesse attraverso l’uso di una pinzetta.

Come un vero e proprio intervento chirurgico viene creata una bozza per donare forma e vigore alle sopracciglia prima di iniettare l’inchiostro.

Viene applicata una crema anestetica sulla zona da trattare, e poi viene effettuato il trucco semipermanente che per le prime ore risulterà molto più scuro, ma che si allevierà nel giro di circa due giorni lasciando la zona trattata un pochino arrossata.

Vantaggi e svantaggi del trucco semipermanente

Tra i vantaggi derivati da questa procedura emerge la possibilità di esibire delle sopracciglia sempre perfette che non richiedono ulteriori ritocchi con la matita anche in seguito alla sudorazione e all’esposizione ad acqua.

Ovviamente però esistono anche delle controindicazioni, in quanto bisogna sempre assicurarsi di rivolgersi a personale esperto ed assicurarsi che esso rispetti al meglio le condizioni igieniche e utilizzi dei pigmenti validi che limitino l’insorgenza di infezioni.

Sicuramente si tratta di una tecnica molto utile in caso si abbiano degli importanti vuoti all’interno delle sopracciglia e si voglia intervenire in maniera concreta, eliminando così il disagio di dover intervenire quotidianamente su un problema estetico che potrebbe essere risolto in un’unica seduta.

Come abbiamo accennato all’inizio dell’articolo, questo tipo di intervento non avrà effetto permanente poiché con il passare dei mesi il colore tenderà sbiadirsi e saranno successivi ulteriori ritocchi per garantire una resa ottimale ed un risultato degno di nota.

