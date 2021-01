Needling: in cosa consiste la biostimolazione meccanica della pelle?

Il needling o “terapia a induzione di collagene” è un’innovativa procedura di microchirurgia che permette di stimolare l’epidermide in profondità. La stimolazione avviene attraverso l’impiego di micro-punture che sono effettuate con un rullo di piccole dimensioni sul quale sono presenti degli aghi molto corti e sottilissimi. Lo scopo di questi aghi è la stimolazione naturale delle fibre elastiche e del collagene per riuscire a rendere la pelle più tonica, giovane e bella da vedere.

Needling: come funziona

La biostimolazione meccanica della pelle avviene dunque con l’uso di un nuovo metodo che prevede un rullo di piccole dimensioni con dei micro-aghi applicati.

I micro-aghi possono penetrare all’interno dello strato superficiale dell’epidermide. In questo modo si attivano diversi meccanismi che permettono di produrre dei fattori di crescita che permettono d’indurre la produzione tessutale e cellulare.

La conseguenza che si va a creare con questo metodo è la produzione naturale di collagene. Il rullo viene utilizzato solo dopo che si applica una crema anestetica efficace, che viene utilizzata sulla zona da trattare.

Dopo di ché, il rullo ruota avanti e indietro e stimola il processo naturale per la rigenerazione delle fibre elastiche della pelle. Per riuscire a mantenere l’effetto del needling è necessario fare delle sedute a distanza di uno o due mesi.

Quali sono i principali vantaggi del needling

Quali sono i risultati che si ottengono dalla biostimolazione meccanica della pelle? Quali sono i vantaggi che derivano dal needling? Questa tecnica (vedi i prodotti per il Needling), si basa sulla capacità dell’epidermide di produrre nuove fonti di collagene e ridonare vita al tessuto elastico.

Quando si invecchia, lo smog, le abitudini sbagliate come il fumo e l’alcol, rendono la pelle più vecchia. Per questo motivo, il needling riesce a migliorare lo stato del collagene. Con questa tecnica si ottengono diversi benefici.

In primis, è possibile migliorare il tono della pelle, si possono contrastare problematiche come la cellulite, le smagliature, le imperfezioni della pelle. Con il needling si possono andare a contrastare le cicatrici acneiche o quelle dovute a una varicella in tarda età. Grazie alla produzione di collagene si riesce a tonificare la pelle dandogli un aspetto più giovanile. Sulla pelle del viso permette di eliminare le rughe e i segni del tempo.

Quanto dura il trattamento di needling

Il needling è un metodo di ringiovanimento che permette di migliorare lo stato dell’epidermide, questa è una tecnica che trova una via di mezzo tra la chirurgia superficiale e le cure mediche. Il risultato finale è una pelle molto più liscia, elastica e spessa.

Il trattamento ha una durata che va dai 30 ai 60 minuti circa. Il trattamento per riuscire a dare effetti prolungati nel tempo richiede che si ripeta almeno 3 o 4 volte durante l’anno.

La procedura può essere eseguita in un centro estetico, oppure in un centro dermatologico con professionisti che conoscono a fondo questa nuova tecnica innovativa, che sta diventando sempre più richiesta dalle donne e dagli uomini che vogliono una pelle più giovane e tonica.

