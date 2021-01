Ragusa. Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare

Sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di soggetti da coinvolgere nell’elaborazione di strategie e nella loro attuazione nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Art. 1 Commi 437 e seguenti, Legge N.160 del 27/12/2019, D.I. n. 395 del 16/09/2020).

L’Amministrazione Comunale intende infatti presentare da una a tre proposte nell’ambito del “Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare” di cui al Decreto Interministeriale del 16/09/2020 n. 395 selezionando soggetti qualificati,interessati ad elaborare e definire delle proposte da candidare nell’ambito del citato Programma, ai quali affidare il ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale. Tali attività riguarderanno immobili ricadenti nel centro storico di Ragusa Superiore, come perimetrato dalla L.R. n. 61/81e dei relativi servizi abitativi, socio-ricreativi, sportivi e culturali, interconnessi con interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale al fine di trovare “soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socioeconomico, il miglioramento della coesione sociale, l’arricchimento culturale, la qualità dei luoghi e della vita dei cittadini, in un’ottica di innovazione e sostenibilità secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).

Gli interventi devono assicurare prossimità dei servizi, puntando alla riduzione del traffico e dello stress, secondo i criteri della mobilità sostenibile, oltre che incrementare legami di vicinato e inclusione sociale.

Il termine per la presentazione delle candidature delle proposte da parte dei candidati soggetti attuatori è fissato per le ore 12 del 22/02/2021.

“Ho proposto – dichiara il vice sindaco con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra – alla Giunta la partecipazione al bando e di localizzare l’ambito di intervento per le proposte, auspicando che se ne candidino tre, nel centro storico di Ragusa superiore, al fine di ottenere una riqualificazione di ampio respiro che porti ad una densificazione dei residenti e delle attività imprenditoriali, siano esse commerciali e di servizi.

L’obiettivo che vorremmo raggiungere è quello di cogliere l’opportunità offerta dal Programma Innovativo per la Qualità dell’abitare, per dare vitalità al nostro quartiere storico di Ragusa, elaborando strategie che mirino a realizzare sinergici interventi volti a ridurre il disagio abitativo e socio-economico del centro”.

I soggetti che intendono presentare la loro candidatura – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici ed urbanistica Gianni Giuffrida – potranno formulare da una a tre proposte di interventi di cui all’art. 2 del D.I. 395/2020, ognuna dell’importo massimo complessivo di € 15.000.000,00. La proposta dovrà prevedere un insieme organico di interventi e misure, tra loro coerenti e funzionalmente connessi, in grado di perseguire la riduzione del disagio abitativo e socio-economico dell’area su cui insiste, mediante anche la rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati con interventi innovativi e sperimentali riguardo le forme dell’abitare, caratterizzate in particolare dalla capacità di favorire pratiche di condivisione e socialità e di generare esternalità positive sul contesto e per la collettività. Potrà inoltre essere prevista la riqualificazione degli immobili di proprietà comunale e di aree pubbliche ricadenti nell’ambito di intervento individuato dalla Delibera di Giunta Municipale n. 462 del 29/12/2020”

