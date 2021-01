Operazione “Delivery” a Modica e Scicli. La “capa” era già in carcere

Era già in carcere l’ultrasettantenne sciclitana, ma di origini palermitane, ritenuta al vertice dell’organizzazione sgominata dai carabinieri nell’operazione “Delivery”, che ha interrotto una rete di spaccio della droga tra Scicli e Modica. R.C. è stata raggiunta dal nuovo provvedimento restrittivo in cella visto che sta scontando una precedente condanna. La donna non è nuova a simili vicende di droga. Sin da quando è arrivata a Scicli, molti anni fa, le cronache hanno parlato di lei e due suoi figli, anche loro detenuti. Con amici e parenti (pare nipoti), riusciva a rifornire settimanalmente i propri clienti con importanti quantitativi anche con consegne a domicilio (da qui il nome dell’operazione). Sul versante modicano erano due fratelli di origine marocchina a gestire le consegne assieme con altri collaboratori.

Cinquanta i militari delle Compagnie di Modica, Ragusa, Vittoria, Cammarata, in provincia di Agrigento, e Gravina di Catania, e il supporto di un elicottero del 12esimo nucleo elicotteri di Catania e le unità cinofile del Nucleo di Nicolosi a dare corso alle 13 misure cautelari. Per sette la custodia cautelare in carcere, per altri sei l’obbligo di dimora. Sequestrati diversi quantitativi di droga e soldi in contanti.

