Vittoria. Intervento di bonifica nella Riserva Naturale Pino d’Aleppo

Giorno 22 gennaio, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha effettuato la messa in sicurezza di rifiuti pericolosi contenenti amianto nella Riserva Naturale Orientata Pini d’Aleppo, nel Comune di Vittoria. Sono stati bonificati otto siti e realizzati quattro big bags omologati per rifiuti speciali per kg. 1.500 circa. I quattro big bags saranno rimossi e conferiti presso discariche debitamente autorizzate. L’attività di bonifica sta interessando anche le aree di notevole valenza ambientale-paesaggistica che caratterizzano il nostro territorio.

