Ragusa. L’amministrazione incontra il direttivo Corfilac

Si è svolto giovedì 20 gennaio l’incontro tra l’Amministrazione comunale e il nuovo Consiglio Direttivo del Corfilac, composto dal presidente prof. Giuseppe Licitra, dal dott. Ignazio Nicastro e dal dott. Cherubino Leonardi, accompagnato dai funzionari apicali del Consorzio stesso.

“Non si è trattato solo di un formale passaggio conoscitivo – spiega il sindaco Peppe Cassì – ma di un primo momento di condivisione della visione strategica del Consorzio. Il Direttivo, infatti, ha manifestato la volontà di avviare una serie di tavoli con tutte le parti coinvolte nella sua attività per arrivare alla stesura di un programma da sottoporre alla Regione, con un proprio piano economico, che garantisca i lavoratori e dia centralità alla ricerca. Siamo assolutamente convinti del ruolo che il Corfilac dovrà avere nell’ambito del settore lattiero caseario, fondamentale per il nostro territorio, e quindi della prossima ripresa economica.”

“L’incontro di ieri – prosegue la vicesindaco con delega allo Sviluppo Economico, Giovanna Licitra – ci ha permesso di entrare subito nel merito delle azioni concrete da intraprendere e abbiamo apprezzato il desiderio del Direttivo di avviare tempestivamente un’azione programmatica chiara e incisiva. Come Amministrazione, abbiamo quindi manifestato la volontà che il Corfilac continui l’attività di certificazione dei derivati dal latte, che possa avere in dotazione la strumentazione necessaria ad avviare i controlli funzionali e che possa svolgere un ruolo strutturale anche nell’attività di promozione e di ricerca per il settore lattiero caseario e per l’agroalimentare in genere, utile all’individuazione di nuovi mercati e al rafforzamento di quelli già esistenti.”

