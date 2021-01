Fratelli d’Italia approda a Santa Croce Camerina. L’incontro è avvenuto ieri presso lo studio legale dell’Avv. Salvo Sallemi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, dove è stato formalizzato l’incarico a Salvatore Emmolo per la reggenza del neo circolo di Santa Croce Camerina.

“Sono particolarmente felice per la nascita del nuovo circolo di Fratelli d’Italia a Santa Croce Camerina” dichiara Salvo Sallemi “Dopo un contatto con Salvo Emmolo e dopo alcuni incontri telematici abbiamo deciso di dare vita al circolo di Fratelli d’Italia. Per il momento la reggenza del circolo sarà affidata a Salvo Emmolo, successivamente vedremo il da farsi. Il partito sta crescendo in provincia e questo è sinonimo di un ottimo lavoro svolto da tutti i vertici provinciali e da tutta la dirigenza”.