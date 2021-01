Autostrada Ragusa-Catania, on. Dipasquale (PD): “Si va avanti!”

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proceduto ieri sera alla trasmissione presso la Camera dei Deputati, per l’acquisizione dei pareri nelle competenti Commissioni, dello schema di decreto di nomina dei Commissari straordinari per il Piano Grandi Opere e, tra queste necessarie per il Paese, rientra anche l’autostrada Ragusa-Catania”. Lo annuncia, soddisfatto, l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico.

“Sono molto contento – dichiara Dipasquale – perché in questo modo si procederà con il metodo ‘ponte di Genova’ e tutto l’iter sarà più snello e veloce. E’ la via che abbiamo sempre sostenuto si dovesse prendere e faccio i complimenti a tutti coloro i quali si sono impegnati per questo risultato. Lo ricordo a me a chiunque: è il traguardo di un territorio intero perché si avvicina sempre di più il giorno in cui anche la provincia di Ragusa potrà finalmente vedere realizzata quest’opera fondamentale, attesa da decenni!”.

