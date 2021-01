Modica. Ieri il commiato del luogotenente Reitano

Il Commiato del luogotenente dei Carabinieri Antonio Reitano, con carica speciale, ieri a Palazzo S. Domenico ha voluto incontrare il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, per un saluto ufficiale al termine della sua lunga e prestigiosa carriera nell’Arma dei Carabinieri. Ad accompagnarlo il Comandante della compagnia di Modica, Capitano Francesco Ferrante. Una lunga carriera durata 42 anni al servizio dell’arma di cui 12 anni presso il Comando della Stazione di Modica. Nel corso del suo intervento, il luogotenente Reitano ha espresso parole di elogio per la Città di Modica. Il Sindaco Ignazio Abbate, ha inteso ringraziare Reitano per la collaborazione resa e per l’opera svolta nel corso di questi lunghi anni di carriera e per aver condiviso qualunque situazione, nel contesto di un rapporto di reciproca collaborazione. Parole di affetto e di stima sono state espresse dal Sindaco, che ha voluto omaggiare il luogotenente con la stampa del Giuramento di Castronovo e del Crest della Città della Contea, ringraziandolo altresì per quanto fatto in questi anni per tutto il territorio ibleo e per la Città di Modica.

