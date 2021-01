Chiusa Cava dei Modicani: stop al conferimento del secco

Il Sindaco di Modica Ignazio Abbate informa che a causa della chiusura temporanea della discarica di Cava dei Modicani, è al momento sospeso il servizio di ritiro del secco indifferenziato. Per tale motivo si invitano tutti i cittadini modicani a non conferire al momento la frazione indifferenziata che non verrà comunque ritirata. Non appena si riapriranno le porte della discarica verrà data immediata comunicazione di normale ripresa del servizio.

