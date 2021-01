Disservizi idrici lunedì 18 gennaio a Marina di Modica, per l’intera giornata. L’erogazione, in tutta la frazione balneare, sarà sospesa per consentire la riparazione di due guasti nella condotta di Via Giovanni da Verrazzano e in Via Andrea Doria. La situazione si normalizzerà martedì 20 gennaio.

