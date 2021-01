Chiesto intervento di pulizia al lungomare Lanterna a Scoglitti

Pulizia immediata del lungomare Lanterna di Scoglitti. A chiederla i candidati del Pd al consiglio comunale Agata Iaquez e Salvatore Avola, insieme all’assessore designato Katia Ferrara, i quali si rivolgono ai Commissari Straordinari del Comune di Vittoria.

“In tempi di sacrifici e di restrizioni come questo- dichiarano- una lunga passeggiata sul lungo mare rappresenta non solo uno dei pochi espedienti concessi ai cittadini per tenersi in forma, ma anche uno di quei rari momenti in cui lasciarsi alle spalle lo stress generato dalla pandemia e rilassarsi alla vista delle nostre spiagge. Questa possibilità appare, però, in parte preclusa dalle attuali condizioni in cui versa il litorale della Lanterna, dov’è la sabbia continua giorno dopo giorno ad accumularsi, ostacolando la libera circolazione dei pedoni”.

“Non c’è- aggiungono- una programmazione dei lavori di manutenzione dell’area fitness, ad oggi abbandonata totalmente a sé stessa. Risulta infatti necessario non solo il ripristino del manto erboso, ma anche una ritinteggiatura degli attrezzi, affinché i cittadini possano usufruirne in totale sicurezza”.

