Modica. Manutenzione straordinaria nel quartiere Dente

Via Jacopo Ruffino, via Damiano Chiesa, via Rosario Cascino, Via Dente Crocicchia, Via Nuova S.Antonio: sono le vie del quartiere Dente di Modica che nelle ultime settimane sono state interessate dai lavori di rifacimento della pavimentazione con posa del nuovo manto d’asfalto. E’ stato inoltre realizzato un piccolo parcheggio tra via Cascino e via Damiano Chiesa e sono state asfaltate anche le zone di collegamento tra le varie strade. “Negli ultimi mesi ci siamo concentrati particolarmente sul quartiere Dente – commenta il Sindaco – i cui residenti da tempo richiedevano determinanti interventi. Oltre al rifacimento delle vie principali aggiungerei il ripristino degli impianti di illuminazione pubblica fotovoltaici nella zona dell’Itria e i lavori che stanno cambiando radicalmente il volto dello storico Oratorio S.Anna. Grazie alla democrazia partecipata e a una parte di fondi messi a disposizione dal Comune di Modica, stiamo infatti rifacendo la copertura del campetto per evitare infiltrazioni di acqua nei locali sottostanti, stiamo rimettendo il nuovo tappetino di erba sintetica e sostituendo le attrezzature sportive”.

