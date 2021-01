Porto Donnalucata, il Comune chiede tavolo tecnico in Prefettura

Il Comune di Scicli chiederà alla Prefettura di Ragusa l’istituzione di un tavolo tecnico con gli enti di competenza, gli organi di governo regionale e i relativi dipartimenti che operano in tema di infrastrutture ma anche in tema di pesca, ivi compreso il Genio civile opere marittime, per affrontare in via definitiva il tema del dragaggio del porto di Donnalucata, la cui diga foranea è stata interessata anche quest’anno da un fenomeno di inalgamento e insabbiamento.

Stamani, nella sala giunta del Comune, gli assessori Viviana Pitrolo e Guglielmo Scimonello hanno incontrato una delegazione dei pescatori e dei responsabili del Circolo nautico donnalucatese, che chiedono l’agibilità del porticciolo, e di conoscere l’attendibilità di notizie, pure diramate nei mesi scorsi, circa un finanziamento di 300 mila euro per un intervento di bonifica dell’infrastruttura.

