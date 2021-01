Deceduto ex sindaco di Modica, Pippo Terranova

E’ deceduto a Caltanissetta, dov’era ricoverato, l’ex sindaco di Modica ed ex direttore dell’Ast, Giuseppe Terranova. Aveva 85 anni. Era rimasto vittima di un incidente stradale alcune settimane fa sulla Via Sorda Sampieri, ex provinciale 43, sulla vecchia Modica-Mare. Era stato estratto dalle lamiere contorte della sua Mercedes A 180 dai vigili del fuoco e trasferito a Catania in elisoccorso per le diverse fratture agli arti e i gravi traumi. Nella stessa serata era stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricomposizione delle fratture, prima di essere portato all’Ospedale di Caltanissetta in rianimazione. Terranova si era scontrato con una Nissan Patrol, condotta da un medico ortopedico in pensione. Era stato sindaco della città nel 1987-88, quale esponente della Democrazia Cristiana, e per quell’incarico politico lasciò la carica di direttore generale dell’Azienda Siciliana Trasporti per ricoprire solo quello di responsabile dell’agenzia di Modica. Uomo affabile e disponibile.

