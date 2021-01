Vaccino col passaparola a Scicli, indagano i Nas

“I gruppi dei Nas stanno portando avanti alcune indagini specifiche per verificare che siano state rispettate, nell’accesso alle vaccinazioni anti-Covid, le priorità previste. I controlli sono partiti in genere da segnalazioni di cittadini che si sono visti scavalcati nella lista, e in alcuni casi sono state rilevate irregolarità, ma in altri si è trattato di segnalazioni poi rivelatesi prive di fondamento. Comunque, per ora si tratta di pochi casi isolati”. Lo hanno confermato proprio i carabinieri del NAS all’Ansa.

Le indagini sono in corso a Scicli, riguardo la somministrazione del vaccino anti covid lo scorso 6 gennaio all’Ospedale Busacca di Scicli attraverso un passaparola, a soggetti non aventi diritto per la mancata presentazione di chi era in lista, come del resto era accaduto anche a Modica e per alcuni casi di vaccinati ‘fuori lista’ a Brindisi.