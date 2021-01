Matteo Renzi “massacrato” da stampa estera…di Michele Giardina

La stampa estera mette il naso negli affari interni del Paese Italia ed attacca Renzi. Finacial Times, Regno Unito (senti chi parla), El Pais (Spagna), Die Welt (Germania) e Agenzia stampa Reuters massacrano Matteo Renzi. La riflessione da fare è questa: Renzi, 40% alle Europee, viene fatto fuori nel Referendum dai nostalgici del partito comunista. Salvini, 33% con la politica sulla immigrazione portata avanti da ministro dell’Interno, viene impallinato da Renzi. Oggi il 90% delle proposte fatte da Renzi sul Recovery plan sono state praticamente accolte dal governo in carica presieduto dal Conte bis. Ma rimangono ancora un paio di incognite. Fra cui quella delle dimissioni delle due ministre di Italia Viva. A questo punto Conte sarebbe costretto a fare un rischioso passaggio in Parlamento per costruire il Conte ter. E allora? Allora niente. Una telefonata a volte salva la vita. Pronto? Sono io. Si a buon rendere. Sparate sull’infame. Mancano pochi giorni per sapere chi dei due merita il complimento

Salva