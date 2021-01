Allenamento congiunto PVT Modica contro la Sanitaria Messina

Allenamento congiunto per l’Egea PVT Modica, che sabato 9 gennaio ha incontrato la Sanitaria Sicom Messina sul parquet del Pala Rizza di Modica. Nel pieno rispetto delle regole, si sono giocati preziosi minuti di pallavolo, scanditi dall’evidente entusiasmo in vista dell’imminente debutto in campionato.

Le atlete di entrambe le formazioni hanno esibito grinta e sportività e hanno dato prova di una pallavolo di qualità, dimostrando di aver lavorato a pieno regime in questi mesi e nonostante lo stop durante le festività.

Fin dalle prime battute si capisce che per le ragazze di Coach Gagliardi non sarà un pomeriggio semplice. Dopo un avvio che vede le biancorosse in vantaggio, il set si gioca punto punto. Poi la PVT preme sull’acceleratore chiudendo 25-20.

Nel secondo set le ragazze di coach Scavino commettono vari errori che conducono la Sanitaria Sicom Messina in vantaggio per un certo periodo del set. Poi, di esperienza, il capitano Fabiola Ferro ottiene un cambio palla fondamentale, che porta l’Egea PVT Modica ad aggiudicarsi anche il secondo set, con una inarrestabile Giardi top player, che chiude il set a muro.

Il terzo set parte con un attacco vincente di Liguori. Poi due punti per il Messina. Dell’Ermo recupera il cambio palla e manda in battuta Turlà che realizza un ace. Segue un attacco vincente di Ferro. Una distrazione poi porta in vantaggio le avversarie. Siamo sul 5-4.

Le modicane sembrano aver perso in concentrazione e vanno sotto di 5 punti.

Cambio palla su un punto in attacco di Leandri, subentrata a Dell’Ermo. Fabbo entra al posto di Turlà. Punto di Giardi che va in battuta. Poi una svista arbitrale concede il punto alle avversarie. Continua il trend negativo; l’Egea PVT, in crisi, regala il set alle avversarie.

Il terzo set inizia con Capponi in prima linea. Ferro mette subito a segno un punto in battuta.

Le aquile di coach Scavino sembrano aver riconquistato il livello di concentrazione perfetto per mettere a segno punti su punti, anche grazie all’ottima prestazione di Gridelli.

L’Egea PVT Modica si aggiudica il match.

Buona, in sintesi, la prestazione che ha dimostrato sia la crescita tecnica che il consolidamento dell’intesa tra le atlete in campo.

