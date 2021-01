Ragusa, il Pd unico contro i rifiuti radioattivi in Sicilia

Il Partito Democratico della provincia di Ragusa, attraverso la sottoscrizione da parte dei suoi segretari cittadini, del segretario di Federazione e del deputato regionale Nello Dipasquale, avendo appreso da organi di stampa che la Sicilia è una delle sette regioni ritenute potenzialmente idonee per il deposito di rifiuti radioattivi (67, in tutto, le aree individuate nel documento elaborato dalla Società di gestione degli impianti nucleari e già validato da Isin e Ispra – agenzie che si occupano di nucleare e ambiente – e dai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente; di queste aree quattro si trovano in Sicilia), esprime forte preoccupazione e manifesto disappunto in merito a una scelta che, ancora una volta, vede la nostra Isola coinvolta in questioni di cui farebbe volentieri a meno. Un’Isola, la nostra, naturalmente vocata al turismo, gravata nel tempo, da impianti petrolchimici, da basi militari e missili a testata nucleare (il drammatico ricordo dei Cruise a Comiso è ancora vivo) e di MUOS che ne deturpano e inquinano il paesaggio, anziché di scorie radioattive, avrebbe bisogno di infrastrutture, investimenti, sostegno e agevolazioni per rilanciarne l’economia.

Il PD sollecita il Governo regionale, i sindaci, i sindacati, i partiti politici, le associazioni di categoria e culturali e ciascun siciliano, a impegnarsi, a mobilitarsi democraticamente, nei termini e nei modi che riterrà più utili ed efficaci, affinché il nostro rifiuto, la nostra contrarietà, il nostro diniego si sentano forti, chiari e irrevocabili.

“Questa è una battaglia – dice il Segretario Provinciale, Bartolo Giaquinta – che riguarda e ci coinvolge tutti. Nessuno escluso. Se saremo uniti, se il popolo siciliano, al di là delle ideologie di ciascuno, sarà unito, questa battaglia la possiamo vincere. La dobbiamo vincere. Per noi. Per i nostri figli”.

