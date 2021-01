Gara di solidarietà a Pozzallo……di Nele Vernuccio

A Pozzallo è stato avviato un progetto di solidarietà per dotare, per l’estate 2021, la spiaggia di Pozzallo di sedie job per permettere a noi di fare il bagno a mare.

Nel giro di pochi giorni sono state donate cinque sedie job e se ne attendono altre.

Di seguito vi allego il comunicato dell’associazione in merito:

L’associazione di volontariato per la tutela dei diritti delle persone con disabilità “La Stele di Rosetta, autismi e altre meraviglie”, si è posta un nuovo obiettivo, sinergicamente con attori pubblici e privati, quello di rendere Pozzallo, splendida città sul mare, una meta di viaggi del circuito del turismo accessibile, promuovendo una concreta “cultura dell’accessibilità turistica”.

La Stele di Rosetta offre gratuitamente consulenza e supporto tecnico a tutte le realtà, pubbliche e private, che intendono intraprendere un percorso di miglioramento della propria qualità turistica per garantire a tutti i viaggiatori la possibilità di realizzare un’esperienza turistica piacevole, appagante e sicura, indipendentemente dall’età, dalle condizioni fisiche, permanenti o temporanee, e dalle condizioni di salute.

Il progetto parte dall’acquisto di sedie da mare job, acronimo di “Jamme ‘o bagno” (un invito accattivante in dialetto napoletano a fare un bagno in mare), un prodotto specifico per la balneazione di persone con disabilità, da donare ai lidi balneari e messe successivamente a disposizione gratuitamente dell’utenza.

E’ possibile donare a Pozzallo, presso i nostri punti di raccolta:

1) Muzzica Rosticceria, via Rapisardi

2) Cartoleria Gulliver, V.le Papa Giovanni

3) Il Piccolo Aviatore, C.so V.Veneto

BONIFICO BANCARIO

“LA STELE DI ROSETTA” AS

IBAN IT95S0306967684510753995979

BANCA PROSSIMA

causale: sedia job lidi Pozzallo

lasteledirosetta@pec.it – autismoragusa@gmail.com – whatsapp +39 338 8865399

https://www.facebook.com/PozzHallo”.

In questi momenti tristi si riesce ancora ad avere un po’ di solidarietà e bontà che fanno sempre bene all’essere umano!.

Nele Vernuccio

