Scicli, via al progetto “La casa dell’Acqua”

Da oggi a Scicli sono istituite tre mini-isole ecologiche mentre è arrivata notizia sulla realizzazione del progetto della “Casa dell’acqua” che, molto presto diventerà una realtà accessibile a tutti. I consiglieri comunali Guglielmo Scimonello e Lorenzo Bonincontro, incassano la doppia notizia con soddisfazione visto l’ordine del giorno presentato durante il Consiglio comunale del 6 marzo 2019 e votato all’unanimità dei consiglieri presenti in aula, hanno incassato il parere favorevole sul progetto. “Il progetto della casetta dell’acqua – spiegano Scimonello e Bonincontro – sta per diventare realtà. Esprimiamo grandissima soddisfazione e gratitudine nei confronti dell’assessore all’Ecologia Bruno Mirabella, il Sindaco e la Giunta, per aver preso a cuore la nostra proposta di dotare anche sul nostro territorio, distributori d’acqua self-service. Si può notare tutto il piacere e l’intensa sensazione di gioia e di trasporto – ribadiscono Bonincontro e Scimonello – per qualcosa che ci piace e ci appassiona molto, qualcosa che ci spinge ad agire per compiere un grande gesto nei confronti della Città di Scicli. Le case dell’acqua sono una scelta di civiltà per ogni comunità cittadina, perché promuovono comportamenti ecologicamente sostenibili, sensibilizzano i cittadini al tema della risorsa dell’acqua, creando un punto di riferimento per gli abitanti di ogni età, garantendone la salute. I cittadini, inoltre, potranno usufruire di acqua naturale, gassata e refrigerata, ad un costo decisamente inferiore rispetto all’acquisto dell’acqua minerale in bottiglia, riducendo la produzione di rifiuti in plastica. Ancora una volta siamo orgogliosi di aver potuto lavorare fattivamente e per il bene della città. Auspichiamo a breve – terminano Scimonello e Bonincontro -l’installazione della prima casetta dell’acqua sul territorio di Scicli”.

