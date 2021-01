Coronavirus Sicilia. Il report del 6 gennaio nella Regione

Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 4 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 194 persone (quattro in più rispetto a ieri).

Il dato dei guariti è pari a 1350 persone.

Ventinove (29) i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 1692. I tamponi molecolari processati sono stati 9767.

Questo il report dei contagi nelle province:

73 AG

91 CL

449 CT

51 EN

207 ME

485 PA

61 RG

193 SR

82 TP.

