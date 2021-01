Indonesia: prima dose vaccino al presidente Jokowi

In Indonesia il presidente Joko Widoto, noto anche come Jokowi, oggi sarà il primo a ricevere il vaccino prodotto dalla cinese Sinovac Biotech. Mentre il vicepresidente Ma’ruf Amin dovrà attendere. Poiché il vicepresidente ha più di 60 anni, è impossibile per lui essere vaccinato con il vaccino Sinovac attuale. “Ma’ruf riceverà un vaccino che corrisponde alla sua età e condizioni di salute generali. Forse, nella fase successiva, se ci sarà un vaccino che si adatta ai criteri delle condizioni del vicepresidente, potrà essere sottoposto a vaccinazione”, ha detto il Ministro della sanità. Il vaccino attualmente disponibile in Indonesia prodotto da Sinovac è in fase di sperimentazione clinica, in attesa di ottenere l’autorizzazione all’uso di emergenza (UEA) da parte della Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) e dall’Indonesian Ulema Council (MUI) . Sulla base delle raccomandazioni della Indonesian Internal Medicine Specialist Association (PAPDI), i destinatari del vaccino Covid-19 devono avere un’età compresa tra 18 e 59 anni. Inoltre, sono stati individuati 16 gruppi di persone che non possono essere vaccinate se soffrono di malattie tra cui: infezioni acute, artrite reumatoide, disturbi renali cronici, ipertensione, asma e bronco pneumopatia cronica ostruttiva, problemi cardiaci e coronarici, ipotiroidismo, Hiv, cancro, donne incinte o che allattano, chi soffre di malattie autoimmuni sistemiche come LES, lupus, Sjogren, vasculite e altre malattie autoimmuni… In Indonesia sono arrivate circa 3 milioni di dosi di vaccino Covid-19 prodotto da Sinovac, inviate in due fasi, ovvero, 1,2 milioni di dosi il 6 dicembre 2020 e 1,8 milioni di dosi sono arrivate tramite il secondo lotto all’aeroporto di Soekarno-Hatta giovedì 31 dicembre 2020.

Il Time Magazine gli ha dedicato una copertina quando è stato eletto nel 2014.

