Rinnovati solo di un mese i contratti degli infermieri precari impegnati contro il coronavirus. Mentre per altre figure professionali è stata disposta la proroga annuale. Lo segnala il Nursind di Ragusa che ricorda come lo stesso assessorato regionale alla Salute avesse invitato le Asp a conferire e prorogare gli incarichi per la durata di un anno e ad assicurare i livelli di assistenza per tutte le attività emergenziali per il contrasto alla diffusione del contagio. La segreteria provinciale del Nursind comunica invece che “i contratti di lavoro a tempo determinato di infermieri e infermieri pediatrici assunti per fronteggiare l’emergenza covid e con scadenza al 31 dicembre 2020, sono stati prorogati per un solo un mese e cioè fino al 31 gennaio 2021, nonostante il governo nazionale abbia prorogato lo stato di emergenza fino a marzo”.

Giuseppe Savasta, segretario territoriale Nursind, ritiene “riduttiva, inadeguata e del tutto insufficiente, a parer nostro, la scelta operata dall’Asp 7 di Ragusa di prorogare per un solo mese i contratti a tempo determinato del personale assunto per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Considerata sia la possibilità di proroga fino ad un anno dei contratti in scadenza ed indicata proprio dall’assessorato regionale sia gli andamenti epidemiologici degli ultimi 4 mesi registrati nella provincia di Ragusa, presumiamo inoltre come la scelta posta in essere da parte dell’Asp 7 di Ragusa non sia del tutto idonea a garantire e mantenere nel medio e nel lungo periodo il mantenimento dei livelli di assistenza e di tutte le attività emergenziali di contrasto alla diffusione del contagio oltre che frustrante delle aspettative del personale infermieristico interessato da tale proroga e discriminatorio nei confronti degli infermieri”. Il Nursind ricorda che altre Asp siciliane hanno deliberato delle proroghe temporalmente più ampie, come Palermo e Caltanissetta che hanno optato per una proroga semestrale.

Salva