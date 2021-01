Il Messico avanza richiesta asilo politico Assange “Wikileaks”

Andrés Manuel López Obrador, presidente messicano ha detto che invierà nel Regno Unito funzionari del governo per richiedere la concessione dell’asilo politico al fondatore di Wikileaks Julian Assange. Il giudice Vanessa Baraitser, ha giustificato la decisione in quanto esiste un rischio reale di suicidio se Assange venisse rinchiuso in una prigione di massima sicurezza statunitense. “Va ricordato che il Regno Unito non ha finora autorizzato l’estradizione negli Stati Uniti di Assange”, ha detto López Obrador nella sua consueta conferenza stampa quotidiana. Il presidente che ha giustificato la sua proposta con la tradizione messicana di ospitare rifugiati politici come repubblicani spagnoli o sudamericani fuggiti dalle dittature nel 20 ° secolo, si è espresso a favore della grazia al fondatore di Wikileaks perché è un giornalista e merita una possibilità. “Non solo, chiederò al Segretario degli Affari Esteri di avviare tutte le procedure necessarie per offrire asilo politico ad Assange” ha detto il presidente. Gli Stati Uniti hanno incriminato il 49enne australiano su cui pendono 18 capi d’accusa per la diffusione da parte di WikiLeaks di documenti militari riservati e cablogrammi di diplomatici statunitensi, mettendoli in pericolo di vita. La proposta messicana arriva due settimane prima che il democratico Joe Biden assuma la carica di presidente, nonostante López Obrador abbia impiegato settimane prima di riconoscerne ufficialmente la vittoria elettorale.

