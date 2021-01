Sudafrica: presidente Ramaphosa rende omaggio operatori sanitari

Il presidente Cyril Ramaphosa, grande leader del Sudafrica, ha ringraziato gli operatori sanitari del Paese per i sacrifici che hanno fatto e stanno facendo durante la pandemia. Giovedì si è recato in visita al Khayelitsha District Hospital di Cape Town, in cui ha acceso una candela in memoria di coloro che hanno perso la vita a causa del coronavirus. “Accendiamo una candela in riconoscimento del contributo dato dai nostri lavoratori in prima linea nella lotta contro COVID-19”, ha detto il presidente.

