Ragusa. Capodanno in caserma per un giovane arrestato per droga

Capodanno in caserma per un ventottenne di Ragusa, arrestato dai carabinieri per possesso ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. A cavallo della mezzanotte i militari del nucleo RadioMobile della Compagnia di Ragusa hanno sorpreso l’uomo a bordo della propria automobile parcheggiata in centro città mentre consumava dello stupefacente.

Alla vista dei militari il giovane ha cercato di disfarsi di alcune dosi di cocaina. Il controllo è proseguito anche nella abitazione del 28enne. Sequestrati complessivamente 53 grammi di marijuana e 16 di cocaina oltre a un bilancino di precisione. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria l’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari

