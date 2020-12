Modica. Da lunedi i pagamenti degli affitti commerciali

Da lunedi i proprietari dei locali commerciali di Modica per i quali è stato richiesto il pagamento degli affitti per i mesi di novembre e dicembre riceveranno le somme attese. Sono 451 le istanze – riconferme di quelle già presentate la scorsa primavera e che verranno liquidate lunedi. Per le nuove (circa 150) bisognerà attendere ancora qualche giorno. Al momento l’ammontare di questa prima tranche di pagamenti è di 304 mila euro. “Voglio ringraziare in primis gli impiegati degli uffici dello sviluppo economico che hanno fatto gli straordinari pur di correre contro il tempo e predisporre i mandati di pagamento entro la fine dell’anno. Ringrazio anche l’Assessore al ramo, Giorgio Linguanti, e l’Assessore al Bilancio, AnnaMaria Aiello, per il loro impegno mostrato fin da subito nello sposare questa iniziativa. Abbiamo voluto fortemente replicare l’erogazione di questi aiuti perché sappiamo, di questi tempi, quanto sia duro andare avanti e rispettare le scadenze dei pagamenti”.

Salva