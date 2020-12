Giarratana. Finanziato un parco gioco inclusivi.

Con Decreto del Direttore Generale n. 1818 del 28 dicembre 2020, Dipartimento Regionale della Famiglia, anche per il comune di Giarratana è stato finanziato un “Parco Gioco Inclusivo” per un importo di 38.044 euro. Si tratta di spazi gioco fruibili sia dai bambini normodotati che disabili, dove i minori, ognuno con le proprie abilità, possano trovare concrete opportunità di gioco e di relazione favorendo così i processi di integrazione sociale. Soddisfazione per il finanziamento ottenuto è stato espresso dal primo cittadino Bartolo Giaquinta.

