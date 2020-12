Modica. Banchi e sedie nuove per infanzia e primaria

Hanno approfittato della pausa natalizia per consegnare ai plessi che ospitano scuole primarie e dell’infanzia i nuovi arredi scolastici. Oltre mille tra banchi e sedie che serviranno a rinnovare l’oramai vetusto patrimonio mobiliare delle scuole di competenza comunale. Questa mattina le prime di trecento sedie e banchi nel primo Istituto Comprensivo R. Poidomani e nel plesso di Santa Marta – Ciaceri a Modica. Nei prossimi giorni continuerà la consegna in tutti gli altri plessi dei vari istituti che hanno fatto richiesta. “Gli arrivi di oggi – commenta il Sindaco – erano in programma per sostituire tutti i vecchi arredamenti che ormai avevano fatto il loro tempo. I bambini, al loro ritorno a scuola, troveranno tutto nuovo”.

