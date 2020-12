Medico monterossano si è sottoposto a vaccino a Palermo

“ Quando una scelta diventa un dovere. Un dovere di tutti se vogliamo ritornare ad abbracciarci ed a vivere liberamente senza paura”.

È questo il pensiero espresso dal medico monterossano Maurizio Rizzotto , attualmente in forza presso l’Ospedale Trigona – reparto COVID – di Noto, che questa mattina , assieme ad alcuni colleghi ed infermieri si è recato a Palermo presso l’Ospedale Cervello per sottoporsi alla vaccinazione anti COVID. Infatti l’Ospedale Cervello assieme all’Ospedale Civico sono gli unici Centri in Sicila dove effettuare questo tipo di vaccinazione. Naturalmente la partenza per Palermo del dottor Rizzotto e dei suoi colleghi e collaboratori è avvenuta su base volontaria. Oggi come ribadito in più occasioni il vaccino è importante perché al momento è l’unica via per poter tornare alla normalità.

Nella foto il medico Maurizio Rizzotto mentre si sottopone al vaccino anti COVID.

