La Cina opta per la redistribuzione del reddito

Alti funzionari del Partito comunista cinese tra i quali il presidente Xi Jinping e il vice premier Liu He, in queste ore stanno attirando l’attenzione sulla redistribuzione dei redditi che previlegerebbe il ceto medio-basso della popolazione in sofferenza. Già lo scorso agosto, Xi aveva parlato della bassa quota dei salari e di “problemi in sospeso nella distribuzione del reddito” citando “Il capitale nel 21 ° secolo” dell’economista francese Thomas Piketty, quale dimostrazione degli effetti dannosi della disuguaglianza. Mentre il vice Liu He, ha chiesto al partito di adoperarsi per migliorare i meccanismi che determinano gli aumenti degli stipendi. A breve termine, l’obiettivo sarà probabilmente quello di aumentare la domanda interna con consumi e investimenti pubblici. Le politiche invece a più lungo termine, mireranno a stimolare uno spostamento strutturale dei consumi delle famiglie verso prodotti e servizi a più alto valore aggiunto. Ad esempio, il governo della città di Shanghai ha incluso nel suo piano quinquennale una distribuzione “equa”, inclusa la regolamentazione dei redditi eccessivamente alti. “Il governo intensificherà gli sforzi di ridistribuzione del reddito con la tassazione e i pagamenti dei trasferimenti”, secondo Cai Fang, vice presidente dell’Accademia cinese delle scienze sociali. Misure specifiche potrebbero includere l’aumento delle imposte sul reddito per i più ricchi, la concessione di crediti di imposta sul reddito ai lavoratori meno abbienti, l’imposizione di tasse sulla ricchezza come la proprietà e la riscossione di oneri sulle plusvalenze nelle transazioni finanziarie, la maggior parte delle quali sono tuttora esenti da imposta. Tra i vari punti di vista spicca quello di Gan Li: “Penso che l’imposta sul reddito sia già sufficientemente progressiva. La chiave è l’imposta sulle plusvalenze “, ha affermato il direttore della Southwestern University of Finance and Economics della Cina. Pechino ha promesso di ridurre i grandi divari esistenti in termini di qualità e copertura dei servizi pubblici come l’assistenza sanitaria e l’istruzione tra le diverse Regioni. Secondo il governo spostare la spesa pubblica su questi servizi potrebbe incoraggiare le famiglie a spendere di più in beni e servizi. La spesa sociale della Cina è circa il 10% del PIL, molto meno del 19% dell’Europa. In futuro, la tendenza sarà investire di più nel sistema di sostegno sociale, applicando una tassazione fiscale adeguata. Pechino ha affermato che si baserà su una strategia di “doppia circolazione” in cui la crescita economica diventerà sempre più dipendente dalla domanda interna, piuttosto che dalle esportazioni, mentre gli economisti si aspettano che il governo mantenga alti livelli di spesa per investimenti, spostandosi da infrastrutture, trasporti e alloggi, verso progetti tecnologici e ambientali. Tuttavia, è prevedibile che tutto questo grande processo di cambiamento avverrà gradualmente. Pechino ormai da una decina d’anni sta cercando di imporre una tassa sulla proprietà, ma la marcata resistenza dei ceti alti ha rimandato l’iniziativa per i timori del calo dei prezzi delle attività. “Tanti di questi discorsi non saranno facilmente realizzabili” ha detto Terry Sicular, un economista specializzato sulla Cina presso la Western University in Canada.

