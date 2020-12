Donati 500 pandori destinati ai meno fortunati

In un periodo cosi difficile per molte famiglie della nostra comunità, RE/MAX Prima Classe, azienda operante nel settore dell’intermediazione immobiliare, dedica un gesto d’altruismo che lascia tutti col cuore pieno di gioia e gratitudine.

Oggi abbiamo ricevuto 500 pandori da donare ai più bisognosi, un gesto voluto da Andrea Russo, Georgina Ramos e condiviso con lo staff di RE/MAX, accolto con entusiasmo dal Sindaco Abbate e tutta l’amministrazione di Modica.

Con la preziosa collaborazione della protezione civile, per la notte di Natale, centinaia di persone potranno condividere un momento semplice e gustoso, frutto di questa sinergia tra privato e pubblico.

Perchè Natale deve essere festa per tutti, anche per i meno fortunati.

