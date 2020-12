Territorio Ragusa. “Ci mancavano le pagelle per le opposizioni”

“Un incontro con i giornalisti, quello del Sindaco Cassì, preannunciato come conferenza stampa di fine anno ma che si risolve nell’ennesima rassegna delle cose da fare”

È il giudizio di Territorio Ragusa che emerge dalle parole di Michele Tasca, Segretario cittadino, deluso dai resoconti dell’incontro di fine anno con i giornalisti.

“Un anno certo difficile, che ha messo a dura prova le capacità politiche e amministrative, anche la nostra città sta vivendo momenti difficili, non certo per colpa del Sindaco e di questa amministrazione, ma Cassì avrebbe potuto lasciare una impronta diversa anche nella gestione dell’emergenza, muovendosi in tempo e sollecitando i giusti interventi i campo sanitario”

Sono le considerazioni di Tasca che, in merito alla conferenza stampa, non si sente di esprimere un giudizio positivo nonostante le rinnovate belle promesse: “Un incontro con i giornalisti e, quindi con la città, che di bilancio annuale ha avuto ben poco, del resto l’amministrazione ha fatto ben poco e la pandemia ha impedito un normale andamento della gestione amministrativa. Di questo va dato atto al primo cittadino, per non aver strumentalizzato la crisi pandemica per giustificare ritardi e inadempienze.

Ma non si può evitare di dare un giudizio negativo, appunto per l’impronta che si è voluta dare alla conferenza stampa.

Addirittura, le pagelle per le opposizioni, con la distinzione fra buoni e cattivi, insistendo nel rifiuto di un confronto che da solo è, in ogni caso, costruttivo. Ma sappiamo che il nostro sindaco è allergico al confronto e non tollera critiche.

Piuttosto, le pagelle doveva compilarle per la sua giunta e per la sua maggioranza che non brillano per l’attività politica e amministrativa, come più volte emerso anche dall’interno stesso della maggioranza.

Comprensibile che in questo periodo si voglia mettere al bando ogni criticità e ogni polemica, sarebbe stato meglio, allora, rimandare la conferenza stampa al nuovo anno.

Continua Tasca: “Non si tratta di malafede o incapacità di capire, comprendiamo benissimo che non ci sono elementi per tracciare un bilancio dell’anno che sta passando, non si deve ergere a docente per spiegare le lungaggini fisiologiche delle opere pubbliche,

Ragusa non può essere solo opere pubbliche, che hanno i loro tempi, la città è anche decoro, sviluppo economico, cultura, turismo, sicurezza, servizi sociali, politiche tributarie, vivibilità di periferie e contrade, in questo anno, e anche in precedenza, non abbiamo visto nulla di particolare.

Anche noi di Territorio saremo felici di assistere al completamento di opere importanti, la dotazione di adeguate infrastrutture per la città non può che farci piacere, ma non si giudica un Sindaco per il libro dei sogni o per la letterina a Babbo Natale”

Conclude il segretario cittadino di Territorio: “L’apertura dei cantieri nel 2021 non può che farci piacere, anche se siamo consapevoli che molto resterà solo utopia, almeno nei prossimi due anni, solo fasi progettuali, servono, contemporaneamente, strategie, idee e programmazione globale perché anche un ascensore orizzontale o una pista ciclabile, da soli, risolvono ben poco se non ci sono adeguate politiche nei vari settori che, fino a questo momento, non vediamo, complice anche il silenzio, non sappiamo se imposto, dei vari assessori che non hanno potuto esprimere le loro vedute e loro strategie di settore.”

“Non è il momento di analisi approfondite, è il momento di augurare il meglio alla città e ai ragusani tutti, anche e soprattutto dopo lo spiacevole evento di questa notte, non resta che affidarci ai nostri Santi Protettori, per un futuro di tranquillità, di serenità e di sviluppo

