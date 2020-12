I consigli per ottenere un bucato perfetto in lavatrice

La maggior parte di noi utilizza una lavatrice per lavare i panni sporchi, ma siamo sicuri di saperla usare correttamente? Per esempio prima di lavare gli abiti è buona abitudine leggere le etichette, che consigliano il metodo di lavaggio e la temperaturagiusta da impostare. Ma anche controllare i diversi programmi di lavaggio della lavatrice e utilizzare quello adeguato per i vari capi usando le dosi raccomandate di detersivo senza eccedere: ciò fa in modo che il bucato sia più pulito e che la lavatrice duri più a lungo. Assolutamente da ricordarsi di controllare le tasche di tutti i vestiti prima di metterli in lavatrice, per non rischiare di rovinare il bucato. Infine è bene stendere i panni lavati il prima possibile, poiché lasciandoli per molto tempo nella lavatrice chiusa potrebbero creare dei cattivi e fastidiosi odori.

La scelta del sapone per fare il bucato

Ci sono diversi criteri per scegliere un buon prodotto per la lavatrice, per esempio se un detersivoè molto profumato non vuol dire che sia anche adatto a pulire a fondo. Il detersivo giusto è quello che rimuove i batteri senza essere aggressivo, in questo modo eliminerà anche i cattivi odori insieme allo sporco. Purtroppo non esiste nemmeno il bianco brillante, ma è un effetto dei prodotti chimici come la candeggina o i vari sbiancanti che si trovano in commercio. Guardandoinfatti i detersivi per il bucato presenti online presso supermercati digitali come EasyCoop, ci si accorge subito della grande quantità di saponi disponibili e dell’importanza di effettuare la scelta giusta. Un’ottima idea,fatta avendo a cuore la salvaguardia del pianeta, è utilizzare detersivi ecologici per il bucato che sono delicati sugli abiti e non rovinano la lavatrice. I detersivi ecologici, biologici e naturali rappresentano un modoefficace di lavare sia per l’uomo che per l’ambiente.

Il corretto uso della lavatrice

Adesso vediamo di capire insieme come usare al meglio la lavatrice e quali sono le convinzioni errate in circolazione. Non in tutte le lavatrici i lavaggi rapidi sono anche quelli che consumano meno, per questo come scritto sopra è sempre meglio leggere con attenzione i programmi di lavaggio per trovare quello che consuma meno acqua e alle giuste temperature. Bisogna anche sapere che le centrifughe con giri più alti non sempre danno dei risultati migliori, infatti le giuste prestazioni delle lavatrici non dipendono proprio dalla centrifuga. Per il corretto uso della lavatrice bisogna ogni volta separare i bianchi dai colorati, come pure i capi delicati tipo la lana da quelli normali. In questo modo i capi colorati non perderanno il loro colore naturale e quelli più delicati non si rovineranno, durando più a lungo. Assolutamente sbagliato mettere tanto detersivo quando il cestello è pieno di capi da lavare, ma è bene sempre attenersi alle dosi indicate sulla confezione. Anche con meno sapone, infatti, il lavaggio sarà perfetto e il bucato brillerà.

