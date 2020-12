Si a contributo per parco giochi inclusivo ad Ispica

Accolto il ricorso dell’Amministrazione Comunale di Ispica presentato lo scorso 20 novembre, dopo che l’ente era stato escluso da un contributo per la creazione di parchi gioco inclusivi. n ottemperanza ad un avviso pubblico (Decreto del Dirigente Generale n. 1399 dell’8 agosto 2019) dell’Assessorato regionale alla Famiglia che prevedeva contributi per la creazione di Parchi Gioco Inclusivi, l’amministrazione precedente, Sindaco Muraglie, aveva presentato la sua istanza lo scorso 31 ottobre. Il 6 novembre gli uffici dell’Assessorato avevano pubblicato la graduatoria dei progetti ammissibili, escludendo il Comune di Ispica, con la seguente motivazione: “ Inammissibile – Manca istanza di contributo ”.

“In effetti – spiegano il sindaco Innocenzo Leontini – l’istanza non mancava, ma era stata firmata con firma digitale in modalità illeggibile, mentre l’Assessorato aveva richiesto la firma in modalità leggibile (.p7m). Nel ricorso presentato dal nostro assessore Lucia Franzò abbiamo rilevato le motivazioni efficaci al fine del riconoscimento della leggibilità della firma e dell’ammissibilità del ricorso”.

L’accoglimento del ricorso ha sbloccato la situazione. Il Comune di Ispica sarà destinatario di una somma di 41.584,59 euro per la creazione di un Parco Giochi inclusivo in Via Vittorio Veneto.

Il progettista è il geom. Michele Poidomani, il RUP è il geom. Riccardo Puglisi.

