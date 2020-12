Screening di massa a Modica. 4 positivi su 905 tamponi

Si è conclusa con 4 positivi al covid l’ultima giornata di screening di massa prima di Natale a Modica. Sono stati 905 i tamponi effettuati oggi a palazzo San Domenico. Lo screening di massa in modalità drive in continua domenica 27 Dicembre dalle 8:30 alle 13:30 presso la sede della Protezione civile in contrada Michelica (zona artigianale).

