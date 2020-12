Modica sul Tg1 per i Luoghi del Cuore – FAI

Il Tg1 ha dedicato a Modica, unica città in Italia ad avere nella classifica nazionale del censimento FAI – I luoghi del cuore ben due progetti di promozione culturale: La Via delle Collegiate, attualmente al quarto posto e la Chiesa rupestre di San Nicolò, decimo posto. I luoghi del cuore è una delle più importanti iniziative di carattere culturale in Italia con l’obbiettivo di valorizzare e promuovere quelle realtà culturali di particolare interesse che necessitano di urgenti interventi di restauro o promozione. La città di Modica si è presentata a questo appuntamento con ben due progetti di grande importanza culturale: il restauro dell’antica chiesa rupestre di San Nicolò inferiore che necessita di urgenti interventi di recupero degli affreschi e La via delle Collegiate un percorso che unisce le tre storiche Collegiate della città, San Giorgio, San Pietro e Santa Maria di Betlem con l’obbiettivo di valorizzare il grande ruolo che queste hanno avuto nella ricostruzione del Val di Noto dopo il terremoto del 1693.Un progetto territoriale quindi che, come riferiscono dal comitato promotore, ha avuto un importante contributo in termini di voti anche dalle altre città del comprensorio nell’intento di ricercare e di concorrere a creare un sistema di collaborazione tra le realtà culturali dell’intero territorio.Sebbene La via delle Collegiate abbia sfiorato il podio posizionandosi al quarto posto, la classifica definitiva sarà comunicata solo a febbraio, non sono da escludersi colpi di scena.