Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì e l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida hanno effettuato stamane un sopralluogo in via Epicarmo dove da domani, giovedì 24 dicembre, con la riduzione del traffico veicolare dovuto alle restrizioni previste per l’istituzione della zona rossa, prenderanno il via i lavori di realizzazione della rotonda di congiunzione con via G. Di Vittorio.

“Si tratta – dichiara il primo cittadino – di un importante intervento che servirà a regolamentare meglio e snellire il traffico veicolare dell’area in cui verranno anche realizzati i marciapiedi mancanti”.

