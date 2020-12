Carpentieri. Strade cimitero di Modica asfaltate, plauso a ditta

Dopo i continui appelli all’amministrazione comunale finalmente la strada esterna al cimitero di Modica è stata, nelle ultime ore, asfaltata. Termina così odissea di tantissimi cittadini e operatori commerciali costretti a subire tempeste di polvere in estate ed evitare numerose pozzanghere in inverno. Una situazione che si protraeva da diversi anni e di cui mi sono sempre fatto portavoce delle istanze dei cittadini”. E’ quanto comunica il capogruppo della Lega al consiglio comunale, Mommo Carpentieri, alla luce della conclusione dei lavori di asfaltatura nel tratto di strada che costeggia il cimitero cittadino.

“Un plauso – continua Carpentieri- va sicuramente alla ditta Zaccaria servizi cimiteriali per aver rispettato il cronoprogramma ed aver fatto in modo che i cittadini possano, questo inverno, andare a visitare i propri cari defunti, senza dover fare lo slalom tra le pozzanghere oppure evitare gli schizzi delle auto in transito.

Da tempo, infatti, migliaia di cittadini in visita ai propri cari defunti, operatori commerciali e residenti attorno all’area, lamentavano, soprattutto nei periodo più secchi, il continuo diffondersi di polveri che si alzano dalla sede stradale ad ogni passaggio di veicolo, diffondendosi ovunque e creando non pochi disagi alla cittadinanza”.

Lo stesso Carpentieri tempo fa chiese al sindaco Ignazio Abbate, al Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto, e alla ditta Zaccaria servizi cimiteriali che gestisce il cimitero cittadino, di attivarsi per rendere fruibile il cimitero anche nella parte esterna compresa la strada adiacente al luogo sacro e di collegamento con la zona della collina dell’Itria, e successivamente l’intera area adibita a parcheggio.

“Da poche ore – Conclude Carpentieri – tali richieste sono state finalmente soddisfatte per venire incontro ai tanti, soprattutto persone anziane, che quotidianamente si recano a visitare i propri cari”.

