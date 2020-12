Ragusa. Oltre duemila le richieste inerenti i Buoni Alimentari

A circa una decina di giorni dall’avvio della fase di presentazione delle domande per Buoni Alimentari, sono pervenute al Comune 2275 istanze per i Buoni Alimentari.

“Il già numero elevato di richieste – dichiara il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – testimonia come la crisi causata dalla pandemia abbia duramente colpito il nostro territorio. Ad oggi sono 905 le domande esaminate dagli Uffici dei Servizi Sociali, di cui 788 sono state accolte. I fondi finora erogati sono pari a 274.000€, che corrispondono a un contributo economico medio di 350€ a beneficiario.

Sarà possibile presentare domanda, tramite l’apposita sezione presente nella homepage del sito web del Comune di Ragusa o attraverso la mediazione di caf, patronati e sindacati convenzionati, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 24 dicembre.

Già oggi, purtroppo, effettuando una stima tra il numero di istanze pervenute e i fondi assegnati al nostro Comune dallo Stato per far fronte all’emergenza, possiamo prevedere che le risorse non saranno disponibili a coprire interamente la domanda. Ragusa è però ancora una volta pronta a fare la sua parte: con un ulteriore sforzo economico abbiamo recuperato dal bilancio comunale fondi aggiuntivi per circa 150.000€ da destinare a Buoni Alimentari. Non possiamo permettere che qualcuno resti indietro di fronte a problemi di sostentamento. Ieri ha inoltre preso avvio l’erogazione di Buoni Commerciali, anch’essi finanziati tramite apposite risorse comunali”.

