Ragusa. Nursind dona pulsiossimetri a casa famiglia e sanitari

Il Nursind Ragusa dona dei pulsiossimetri, misuratori dell’ossigenazione del sangue utili nel contrasto al covid19, alla casa famiglia Santa Chiara di Scicli, alla casa di riposo Villa Serenità e al personale sanitario del drive-in di contrada Zagarone. Il sindacato guidato da Giuseppe Savasta e Claudio Trovato ha comunicato che “qualora altre associazioni che si rivolgono al sociale in termini di assistenza e cura ne faranno richiesta saremo gradi di donare lo strumento di rilevazioni parametri vitali”.

Al Nursind è giunto il ringraziamento di Franco e Giovanna Giavatto, della casa famiglia Santa Chiara: “La struttura nasce nel 2010 e vive presso i locali in uso gratuito dalla diocesi di Noto. Negli anni abbiamo accolto nella nostra famiglia altri minori e adulti: attualmente siamo in 8, tutti con abilità diverse, frequentanti le scuole del territorio. Con noi fanno esperienza anche i ragazzi del servizio civile che costituiscono fonte di vitalità e novità per i nostri piccoli, oltre che un sostegno reale per tutti. Vi ringraziamo per l’attenzione alla nostra realtà tramite il dono dei pulsiossimetri, strumento sanitario importante per i nostri piccoli e per il tempo che stiamo vivendo”.

Salva