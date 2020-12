Il clochard modicano Aristide Poidomani è grave in ospedale

E’ stato ricoverato e sottoposto a due interventi urgenti alla gola il noto clochard modicano Aristide Poidomani. La sua assenza in giro per il centro cittadino in questi ultimi giorni è stata notata e numerose sono state le segnalazioni in redazione per capire cosa gli fosse successo anche perchè ultimamente il 60enne figlio del noto scrittore Raffaele Poidomani appariva meno sereno del normale.

Aristide ha subito due interventi chirugici alla gola presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per l’asportazione di un “polipo” che anzichè rimpicciolirsi con le cure si ingrandiva (i medici vogliono capirne i motivi) tanto che l’uomo aveva difficoltà a parlare. Secondo voci attendibili, Poidomani ha perso completamente l’uso della voce.

