Ragusa. Alla Caritas Diocesana generi di prima necessità

Si tratta di pacchi dono con generi alimentari, ma non solo, a partire dal tradizionale panettone, che adesso gli operatori della Caritas provvederanno a distribuire a nuclei familiari in difficoltà.

Il Rotary di Ragusa ha acquistato derrate alimentari e altri beni di prima necessità, mentre i dolci destinati ai più piccoli (cioccolata, “cuore” e “Babbo Natale” della Kinder) sono stati donati dalla Ergon.

“Abbiamo voluto dare un concreto segno di vicinanza ai chi trascorrerà questo Natale, già di suo molto particolare per i motivi che sappiamo, in difficoltà. Abbiamo chiesto ai soci – riferisce l’avvocato Patrizia Rosafalco, Presidente del Rotary – di dare una mano. Abbiamo comprato generi di prima necessità e poi li abbiamo impacchettati. Destinataria è stata la Caritas Diocesana di Ragusa con la quale già da anni abbiamo collaborato per lenire le difficoltà di chi vive nel disagio. A maggior ragione quest’anno, con le gravi conseguenze determinate dall’emergenza sanitaria.”

“Non finiremo mai di ringraziare il Rotary Club di Ragusa che da anni ci supporta nella nostra missione di aiuto e solidarietà – spiega Domenico Leggio, Direttore della Caritas Diocesana di Ragusa – e che ha permesso di donare beni di sopravvivenza ma non solo. Ricordo che con gli amici rotariani abbiamo consegnato anche cappotti, coperte e altro ai nostri assistiti del Presidio a Marina di Acate. In questa occasione – conclude Leggio – i pacchi dono consegnati dal Rotary sono stati quanto mai bene accetti. Andranno a famiglie da noi assistite con la speranza si possa dare loro un conforto, un aiuto per un Natale più sereno”.

Nella foto, da sinistra: Pippo Antoci (Rotary), Patrizia Rosafalco (Rotary), Domenico Leggio (Caritas) e Giovanni Iurato (Rotary).

