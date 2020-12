Unicef Ragusa promuove raccolta fondi per il Natale

Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa promuove la Raccolta Fondi di Natale, secondo le linee nazionali di UNICEF Italia. “È un Natale diverso, epocale, l’aria non profuma dei canti e delle consuete calde atmosfere” – introduce il Presidente Provinciale Elisa Mandarà –: piangiamo le vittime moltissime del virus, soffriamo le distanze dolorose da chi amiamo. È un Natale che è il culmine di un anno in cui le difficoltà per chi vive in contesti problematici si sono aggravate. Per milioni di bambini e ragazzi la pandemia ha comportato un peggioramento delle condizioni di vita. L’impegno dell’UNICEF è straordinario e tangibile nella protezione dell’infanzia più vulnerabile. Per chi desiderasse sostenere la Campagna di Raccolta Fondi di Natale, anche il nostro Comitato – contattabile telefonicamente o via mail o tramite la pagina ufficiale Facebook Unicef Ragusa, tutti i recapiti sul sito – rende disponibile una collezione di deliziosi gadget, acquisibili a fronte di donazioni minime, che faranno la differenza sostanziale per tanti bambini e tanti ragazzi. È disponibile anche una bellissima collezione di Pigotte. Adottare una Pigotta è contribuire a tutti i Progetti UNICEF che salvano e che seguono la vita di un bambino, con una destinazione speciale, quest’anno, all’istruzione, così pesantemente colpita dalla pandemia”.

Quest’anno sono soprattutto le scuole a sostenere i progetti Unicef a tutela dei diritti di bambini e ragazzi. Gli Istituti Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Scicli e “Giuseppe Rogasi” di Pozzallo – entrambe Scuole Amiche UNICEF – ospitano la Campagna di Raccolta fondi di Natale e la Campagna Pigotta, promosse dal Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa. Con tutte le precauzioni sanitarie per volontari e donatori. Unicef Ragusa ringrazia i dirigenti scolastici delle scuole, rispettivamente Roberto Ferrera e Grazia Basile, i docenti, gli studenti, che, insieme ai volontari Unicef – il Presidente Mandarà sempre presente – hanno accompagnato le iniziative solidali con i loro commenti e con la loro musica, ma anche attraverso una straordinaria produzione di Pigotte, realizzate in laboratori che hanno coinvolto scuola e famiglie. Postazioni UNICEF sono realizzate anche da aziende come il Centro medico polispecialistico di Ispica MoVa del dott. Giovanni Morello.

Con i regali solidali questo Natale l’UNICEF sostiene milioni di bambini colpiti dal Covid – 19 e i programmi UNICEF di istruzione, vaccinazioni e lotta alla malnutrizione. Fra le iniziative promosse: la novità del Regalo sospeso, la popolare Pigotta, i Regali per la Vita, mentre proseguono la raccolta fondi con numero solidale 45525 e la campagna “I valori più importanti del Natale”. Tra i regali solidali proposti dall’UNICEF per questo Natale, è possibile scegliere tra diverse possibilità:

REGALO SOSPESO dell’UNICEF: viene lanciato per la prima volta quest’anno. A fronte di un contributo minimo di 10 euro, sarà possibile sostenere la campagna dell’UNICEF contro la malnutrizione infantile e regalare a un bambino ospedalizzato o residente in una casa famiglia in Italia un kit per il gioco composto da gadget di legno (il domino e uno yoyo o una trottola) e la valigetta della Pigotta. I regali sospesi saranno distribuiti in tutta Italia il prossimo 6 gennaio 2021 dal gruppo Younicef (i giovani volontari dell’UNICEF), che hanno proposto e ideato l’intera campagna, e dagli operatori volontari in Servizio Civile dell’UNICEF Italia. Le donazioni potranno essere effettuate sia presso i comitati locali UNICEF aperti sia attraverso il sito www.unicef.it/regalosospeso

Pigotta UNICEF: Questo Natale la Pigotta, la bambola di pezza realizzata a mano dai volontari UNICEF, sostiene i programmi dell’UNICEF per l’istruzione, perché a causa della pandemia da COVID-19 milioni di bambini e giovani non sono più tornati in classe. Presso il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa è possibile adottare la Pigotta scegliendola in totale sicurezza. Ve ne sono moltissime, tutte di nuova realizzazione, tutte create con cura e dedizione, col cuore rivolto all’infanzia vulnerabile. “A Natale torna la Pigotta dell’UNICEF a sostegno dei programmi per l’istruzione. Quest’anno a causa della pandemia di COVID-19 milioni di bambini e giovani nel mondo hanno visto interrotto il loro percorso di studi, adottando una Pigotta sarà possibile aiutarli a ricominciare a studiare” – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia. A causa della Pandemia da COVID-19 il numero di studenti colpiti dalla chiusura delle scuole nel mese di novembre è cresciuto del 38%, mettendo ulteriormente sotto sforzo i progressi per l’istruzione e il benessere di altri 90 milioni di bambini a livello globale. Al 1° dicembre, le classi per circa 1 alunno su 5 nel mondo – ovvero 320 milioni – erano chiuse: un incremento di circa 90 milioni dai 232 milioni dello scorso 1° novembre (dati UNESCO). La Pigotta, la bambola di pezza realizzata a mano dai volontari dell’UNICEF, quest’anno vuole aiutare proprio loro, i bambini più vulnerabili. “Con la Pigotta dell’UNICEF quest’anno sarà possibile contribuire a ridare a tanti bambini senza istruzione le opportunità di cui hanno bisogno per crescere. Studiare può aiutarli a superare lo stress causato dalla pandemia e consentirgli di non perdere strumenti preziosi utili alla loro formazione” – ha concluso Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia. L’UNICEF ringrazia Foxy per essere anche quest’anno a fianco dell’UNICEF.

Regali per la vita UNICEF: sono aiuti concreti che salvano la vita dei bambini, nessun regalo ha un valore più grande. È possibile scegliere fra cibo terapeutico, kit di primo soccorso, quaderni per la scuola, vaccini e tanti altri interventi che proteggono i bambini e le loro famiglie in tutto il mondo. Basta collegarsi al sito www.unicef.it/regali e scegliere l’intervento che si ritiene maggiormente utile. Con i regali per la vita UNICEF sarà possibile ricevere un divertente biglietto cartaceo o digitale da consegnare alla persona a cui vuoi dedicare questo regalo speciale: “Il tuo regalo arriverà a chi ne ha più bisogno e scalderà il cuore di chi ti sta accanto.”

Campagna per combattere la malnutrizione “I valori più importanti del Natale”: sarà possibile decidere di sostenere regolarmente i programmi dell’UNICEF attraverso il sito www.unicef.it/dona “Oltre all’amore, la solidarietà, la generosità, ci sono altri valori importanti questo Natale, come le proteine, le vitamine e il calcio, che si trovano all’interno di una bustina di alimento terapeutico. Ne bastano 10 per aiutare i bambini malnutriti a riprendere peso”. Attraverso quest’iniziativa i bambini che soffrono di malnutrizione potranno contare su un aiuto continuo da parte di chi vorrà contribuire, che consentirà loro di essere curati contro la malnutrizione e crescere sani in un mondo a misura di bambino.

Campagna contro la malnutrizione al numero solidale 45525: fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile inviare un sms o chiamare da rete fissa il 45525, il numero solidale UNICEF, per curare e proteggere oltre 190 milioni di bambini sotto i 5 anni malnutriti in tutto il mondo. La pandemia da COVID-19 potrebbe peggiorare questa situazione già critica, con ulteriori 6,7 milioni di bambini sotto i 5 anni che potrebbero soffrire di malnutrizione acuta durante il primo anno della pandemia. Una parte dei fondi raccolti sarà anche utilizzata per aiutare le famiglie vulnerabili che vivono nel nostro paese, particolarmente colpite dalla crisi causata dal COVID-19.

Per aiutare i bambini malnutriti, è possibile donare tramite numero solidale 45525 con un SMS dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa: 2 euro con SMS inviato da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; 5 euro con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; 5 e 10 euro con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali.

Per ogni informazione, i Volontari del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa, con il Presidente Elisa Mandarà e la Segretaria Rossella Dicaro sono disponibili contattando il cell. 3427665313 o scrivendo a comitato.ragusa@unicef.it . Per Ogni Bambino.

Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa gode del Patrocinio del Comune di Scicli. A supporto del Comitato anche l’agenzia di Comunicazione MediaLive

