I desideri del popolo russo per l’anno nuovo

Un’auto, un appartamento, una vacanza, sono i desideri più ambiti dai russi per il nuovo anno, secondo il sondaggio di un portale di ricerca russo condotto dal 9 al 16 dicembre. L’auto è in cima alla classifica dei desideri di Capodanno con il 17% della popolazione che sogna si possa avverare. Al secondo posto c’è l’immobiliare: il 14% degli intervistati vorrebbe risolvere il problema dell’alloggio con l’aiuto di Babbo Natale. Il 17% del sesso femminile preferisce in dono una casa, mentre gli uomini opterebbero per una cantina piena di vodka. L’11% dei russi economicamente attivi sogna soprattutto una vacanza, con le donne molto più propense degli uomini a viaggiare. Altro regalo desiderabile dai russi (almeno il 10% degli intervistati) indipendentemente dal sesso, gradirebbe un nuovo smartphone, tablet o laptop. Il 7% degli intervistati si accontenterebbe dell’aumento dello stipendio, il 2% sogna un gioiello, la ristrutturazione di un appartamento, o regalucci, tipo una nuova pelliccia o borsa. Per un quinto dei russi (20%) altre opzioni per i regali più ambiti: una motocicletta, sci, una canna da pesca o un buono per entrare in una Spa. Altri si accontentano di una macchina da cucire o di un pacchetto di biglietti della lotteria russa. Il sondaggio del portale ha coinvolto 16 mila intervistati, rappresentanza della popolazione economicamente attiva russa di età superiore ai 18 anni, in 359 insediamenti della Federazione Russa coinvolgendo tutti i distretti federali.

