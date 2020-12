Ragusa. Risolto problema piattaforma on line per buoni spesa

Il Settore dello Sviluppo Economico del comune di Ragusa porta a conoscenza che è stata risolta la problematica relativa alla piattaforma online per l’accreditamento degli operatori economici finalizzato al rilascio dei buoni commerciali. Il Vicesindaco con delega allo Sviluppo Economico, Giovanna Licitra si scusa per il disguido verificatosi non dipendente dall’Ente ma da problemi tecnici alla stessa piattaforma.A tale fine si specifica che gli operatori commerciali, rientranti in uno dei codici Ateco indicati nell’apposita sezione, potranno procedere alla registrazione sul seguente link: https://ragusa.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php.

Nella giornata di lunedì 21 dicembre prossimo si procederà ad inserire, nella sezione “buoni spesa” del sito istituzionale, l’elenco delle ditte in cui potranno essere spesi i buoni commerciali. Si precisa che la long list verrà aggiornata periodicamente sulla base delle disponibilità pervenute. Inoltre, dal 21 dicembre, sulla base delle istruttorie da parte dei Servizi Sociali, si procederà ad inviare ai beneficiari, tramite i contatti comunicati da parte degli aventi diritto il bonus commerciale, precisando che lo stesso verrà rilasciato alle sole famiglie senza figli nella misura di euro 60,00 ed euro 90,00 alle famiglie con almeno un figlio minore. Si ricorda che i buoni commerciali saranno spendibili solo ed esclusivamente presso le attività commerciali che hanno dato la propria disponibilità tramite iscrizione sul portale.

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento è possibile contattare il Settore Sviluppo Economico utilizzando i contatti indicati nell’homepage del sito istituzionale

