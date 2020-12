Scicli. Nasce il bonus cultura comunale

Nasce a Scicli il Bonus Cultura comunale. Per iniziativa della giunta Giannone, è stato varato una misura straordinaria per aiutare il privato culturale in questo anno di restrizioni per chi opera nel mondo della fruizione e della promozione dei beni culturali.

Di cosa si tratta? A spiegarlo è il vicesindaco Caterina Riccotti, assessore con delega alla cultura: “E’ stata prevista una misura di sostegno da un minimo di 500 euro a un massimo di 5 mila euro, commisurato alle spese sostenute dalle associazioni culturali, sociali e ludico ricreative nel trimestre luglio-settembre 2020.

Il Bonus cultura del Comune di Scicli non è commisurabile con altre provvidenze dello Stato o della Regione siciliana ed è destinato alle attività culturali che abbiano operato nel periodo gennaio-ottobre 2020 sul territorio comunale”.

Il Comune rimborserà: le spese di locazione e utenze (luce, linea telefonica, internet) degli immobili sede dell’associazione sostenute nel periodo luglio-settembre 2020;

le spese fisse di gestione delle associazioni quali l’assicurazione RCT, e alla tenuta dei registri contabili (in quota parte e sempre per il periodo luglio-settembre 2020);

quota di rimborso per le spese di acquisto di dispositivi di protezione individuale;

quota di rimborso per le spese sostenute ed effettuate per la programmazione di eventi nel periodo gennaio-ottobre 2020 individuate con l’avviso pubblico dello scorso 7 luglio e patrocinate dal Comune.

Si tratta di una misura inclusiva, equanime, e innovativa in questo momento di difficoltà dovuto alla pandemia. La giunta Giannone, sin dal suo insediamento, ha lavorato recependo le istanze degli attori sociali, raccogliendo -attraverso tavoli, riunioni e avvisi pubblici- le proposte dell’associazionismo, valorizzando il capitale umano di cui Scicli è ricca.

