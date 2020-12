Ragusa. Auguri di Natale, visita nelle scuole del Sindaco

Il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alla pubblica istruzione Giovanni Iacono si sono stamane recati in visita presso le scuole primarie “Berlinguer”, “Quasimodo”, “Maria Schininà”, “Paolo Vetri”, “Ecce Homo” per portare, anche a nome dell’Amministrazione comunale, gli auguri di Buon Natale ai bambini che frequentano le scuole ed a tutto il personale docente e non docente. Gli amministratori comunali hanno altresì colto l’occasione per ringraziare gli alunni per aver partecipato alla raccolta di giocattoli che saranno destinati ai bambini che appartengono a famiglie economicamente disagiate.

“Abbiamo trascorso la mattinata nelle scuole comunali – afferma il sindaco Peppe Cassì – per augurare un sereno Natale ai nostri alunni, ai docenti e al personale scolastico e ringraziarli della generosità con cui hanno partecipato alla Raccolta di Babbo Natale, donando migliaia di giochi da destinare a bambini meno fortunati.

C’è chi ha donato più giochi, chi ha curato il nastro delle confezioni e chi ha potuto donare un pensiero del proprio cuore: non importa, tutti i bambini delle scuole aderenti riceveranno l’attestato di Assistente di Babbo Natale perché Babbo Natale ha bisogno dell’aiuto, in qualsiasi forma, di tutti i bambini per riuscire nel difficile compito che lo attende tra pochi giorni”.

