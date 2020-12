Modica. Stilata la graduatoria ammessi al corso biennale Albatros

Con le 94 domande di partecipazione pervenute, il corso AgriFood – Made in Italy 4.0, promosso dalla Fondazione ITS Albatros Istituto tecnico Superiore di Messina per l’Agroalimentare e rivolto alla formazione di esperti nelle filiere agro-alimentari, ha registrato un risultato sopra ogni aspettativa. Nei giorni scorsi a Modica è avvenuta la selezione dei partecipanti così come previsto dal bando. Solo 20 delle persone esaminate potranno ora accedere al corso nonostante il numero elevato di aspiranti allievi ritenuti idonei. Un risultato importante che sottolinea da un lato quanto forte sia una domanda formativa di qualità che consenta di maturare competenze da spendere subito nel mondo del lavoro, dall’altro la qualità dell’offerta formativa proposta dalla Fondazione ITS Albatros che realizzerà il corso biennale grazie all’accordo con l’Istituto Professionale “Principi Grimaldi” di Modica.

Soddisfatti del risultato ottenuto sul territorio si dicono il presidente della Fondazione Albatros Paolo Bitto, il sindaco di Modica Ignazio Abbate ed il dirigente scolastico Bartolomeo Saitta che alla luce della forte richiesta hanno deciso di lavorare sin da subito per presentare all’Assessorato regionale alla Formazione un nuovo corso di AgriFood – Made in Italy 4.0 con la richiesta di un numero maggiore di posti per l’annualità 2021, rispetto ai 20 previsti in quello corrente, al fine di dare un’ulteriore possibilità a chi è rimasto escluso per motivi di numeri pur essendo stato ritenuto idoneo dalla commissione esaminatrice.

Preso atto dell’elevato numero di iscritti, che è segnale di grande interesse da parte del territorio, la Fondazione ITS Albatros sta già provvedente a far fronte alla esplicita richiesta per avviare prontamente un ulteriore corso AgriFood- Made in Italy 4.0 aumentando il numero dei posti a disposizioni per i partecipanti.

